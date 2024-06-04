В учебном корпусе Раменского колледжа приступили к штукатурным работам

В здании Раменского колледжа на улице Красноармейской полным ходом идет капитальный ремонт. В ближайшее время кровельные работы будут завершены, сообщается на сайте администрации Раменского горокруга.

По словам представителя ООО «Трансстрой» Максима Черных, в помещениях учебного корпуса идут штукатурные работы.

«Поверхности уже очищены от грибка и обработаны средствами от плесени. Узлы, примыкания и все металлические конструкции покрыты краской. Близятся к завершению кровельные работы в этом корпусе. Готовимся к возведению перегородок и монтажу системы отопления», — добавил Черных.

Подрядчик сообщил, что одновременно проводятся мероприятия по демонтажу кровли общественно-бытового корпуса. Также там идет подготовка к монтажным работам и внутренней отделке помещений.

Завершить капремонт здания колледжа планируют до конца текущего года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщал, что для властей Подмосковья строительство новых школ и детских садов является приоритетным, так как число учеников в регионе постоянно растет.

Воробьев также говорил, что все образовательные учреждения в регионе должны быть готовы в срок. Это касается и строящихся зданий, и объектов, где идет капитальный ремонт.