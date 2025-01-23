В Тверском районе обеспечен беспрепятственный подъезд к домам и скверу

В ЦАО был обеспечен свободный доступ на участок общего пользования, сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.

Самовольное ограждение было зафиксировано в Малом Каретном переулке, вл. 12, стр. 1. Рядом с офисным зданием без разрешений и согласований были установлены забор и шлагбаум. Несанкционированные заграждения блокировали сквозной проход и проезд к многоквартирным жилым домам, а также в близлежащий сквер.

«Данная территория относится к землям общего пользования. Такие участки предназначены для беспрепятственного пользования неограниченным кругом лиц — то есть всеми гражданами. Учитывая, что разрешительная документация на установку забора и шлагбаума не выдавалась, ограждающие устройства демонтировали и восстановили беспрепятственный доступ к жилым домам и сквозной проход в сквер», — уточнил Бобров.

Значительную помощь в обнаружении таких нарушений оказывают жители столицы. Через чат-бот «Свободный доступ» в мессенджере Telegram они сигнализируют о незаконных шлагбаумах, заборах и других ограничительных устройствах, а инспекция в свою очередь принимает меры.