В церкви Святителя Николая Чудотворца в Серпухове начали установку дверей

Этим стенам более 300 лет. Старейший храм Серпухова был построен еще в 1711 году на месте деревянной церкви. В советское время был частично разрушен — пострадали колокольня и главки. Сейчас Церковь Святителя Николая Чудотворца в Бутках буквально восстанавливают из руин. Возрождение храма началось в 2000-х годах трудами настоятеля протоиерея Владимира Андреева. Сегодня его дело продолжает архимандрит Кирилл.

За прошлый год уже удалось утеплить чердачное помещение и отремонтировать крышу, что существенно улучшило условия в храме. В настоящий момент работы продолжаются, и сейчас идет процесс покрытия пола и установки тамбурных дверей, которые помогут сохранить тепло внутри. Проект реконструкции осуществляется благодаря пожертвованиям неравнодушных жителей Серпухова и гостей города. Однако собранные средства не покрывают всех расходов. Каждый желающий может внести свой вклад, сделав пожертвование в соборе Николая Белого или передав его лично настоятелю храма, архимандриту Кириллу.

Важную роль в восстановлении храма играет волонтерский труд. Каждую субботу местные жители собираются на субботники, наводя порядок и ухаживая за святыней, что подчеркивает их заботу о храме даже во время реконструкции. Каждый, кто хочет внести свой вклад, может присоединиться к субботникам и стать частью этого важного дела.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе осознают важность сохранения культуры и донесения ее до каждого жителя страны.

Глава региона также отметил, что Московская область обладает уникальным богатством культурного и исторического наследия.