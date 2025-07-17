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В центре внешкольной работы «Эврика» в Раменском ремонтируют фасад и кровлю

В Раменском муниципальном округе продолжается реконструкция здания центра дополнительного образования «Эврика». Работы ведутся с 1 июля и должны завершиться к 18 августа, когда начнется новый учебный год. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

В рамках капитального ремонта заменяют кровлю, утепляют и отделывают фасад, устанавливают новое крыльцо с навесом и перила общей протяженностью 60 м.

Старый шиферный материал кровли демонтирован, вместо него укладывается долговечная металлочерепица. Стены здания частично обновлены, завершена отделка входной группы, осталось облагородить цоколь. Особое внимание уделяется безопасности — крыльцо полностью заменено и будет оборудовано защитным навесом.

Над проектом трудится бригада из 10 специалистов: плиточников, кровельщиков и штукатуров. По завершении строительных работ 18 августа запланирована уборка территории. Таким образом, к началу нового учебного года центр «Эврика» встретит учеников обновленным и комфортным зданием.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в этом году в регионе приемка МКД осуществляется более строго. Он подчеркнул, что важно крайне внимательно сопровождать работу по ремонту котельных, прокладке теплосетей и подготовке домов.

«Это требует дополнительных ресурсов управляющих компаний, а по некоторым муниципалитетам, где большой ветхий жилой фонд — и дополнительных мероприятий. Приближается осень, поэтому вопросы теплоснабжения также нуждаются в особом внимании», — заявил Воробьев.

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