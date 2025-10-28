сегодня в 16:28

В центре образования № 25 в Богородском округе начали ремонт кровли

На улице Чапаева, дом № 41, в Старой Купавне Богородского городского округа продолжаются работы по капитальному ремонту дошкольного отделения центра образования № 25. Подрядчик наполовину завершил демонтажные работы, приступил к ремонту кровли, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Капитальный ремонт ведется в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области», в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Площадь дошкольного отделения — 1 859,4 кв. м. В ходе капремонта специалисты выполнят демонтаж старых конструкций, заменят оконные блоки, возведут внутренние перегородки, установят короба вентиляции, осуществят покраску стен, заливку и укладку пола, установят новые двери и осветительные приборы. Также будут проведены работы по модернизации пищеблока, прокладке инженерных коммуникаций: водоснабжения, канализации, отопления и электрической разводки, фасадные и кровельные работы. Для детского сада закупят новую мебель и оборудование.

Открыть свои двери обновленное учреждение образования планирует в 2026 году.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.