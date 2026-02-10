В центре «Новатор» обсудили цифровизацию и стандарты проектирования в Подмосковье

В деловом центре «Новатор» 10 февраля состоялась встреча проектных инженеров, архитекторов, представителей профильных ведомств и подрядных организаций министерства строительного комплекса Московской области. Участники обсудили ключевые тенденции и стандарты в проектировании объектов строительства.

Главной темой мероприятия стал переход строительной отрасли региона на современные стандарты цифровизации и повышение качества проектной документации. Первый заместитель министра строительного комплекса Никита Никулин отметил, что качество работы проектных организаций определяется способностью создавать полноценную BIM-модель и строгим соблюдением контрактных сроков.

В завершение встречи особое внимание уделили приоритетам министерства в реализации программ социального строительства и капитального ремонта.

Крайне важно, чтобы каждый глава муниципалитетов Подмосковья был вовлечен во все, что происходит в строительстве и капремонте школ и больниц, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

В Подмосковье реализуется несколько проектов по строительству и капитальному ремонту объектов образования и здравоохранения. В их число входит президентская программа.

«Это первичное звено. Это все, что мы строим там, где есть необходимость. Нам крайне важно, чтобы каждая территория, каждый глава и команда были вовлечены во все, что происходит и в этой связи на территории муниципалитетов», — сказал Воробьев.