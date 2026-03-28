В центре Москвы резко упали цены на аренду коммерческих помещений

Собственники коммерческой недвижимости в центре Москвы резко обрушили цены на свои площадки. Им пришлось уменьшать ставки втрое, чтобы сохранить текущих клиентов, так как в текущих реалиях крайне сложно найти новых клиентов, сообщает Baza .

По данным за январь–февраль 2026 года, количество свободных объектов в Центральном административном округе увеличилось на 50% в сравнении с аналогичным периодом предыдущего года. По словам руководителя департамента торговой недвижимости компании CMWP Зульфии Шиляевой, арендаторы регулярно требуют уменьшения платежей. Если владельцы не согласятся на это, уровень незанятых пространств в центре продолжит повышаться.

Одна из риенторов рассказала, что ранее она сдавала 1000 квадратных метров в центре города за 7 миллионов рублей ежемесячно. Но перед окончанием договора действующий клиент предложил снизить цену, объявив о возможном отъезде. Владельцы начали активный поиск нового съемщика. Ставку уменьшили сначала до 5, потом до 3 миллионов рублей, однако даже по этой стоимости никого найти не получилось. В результате предыдущий арендатор продолжил сотрудничество, но уже по измененным условиям — его текущий месячный платеж составляет 2,6 миллиона рублей.

Объект рядом со станцией метро «Курская» и вовсе пришлось продать, так как после пандемии все арендаторы покинули его, а новых привлечь не удалось. Новый владелец разделил территорию на несколько секций, но заполнить смог только одну из них. Остальные площади остаются пустыми уже два года, несмотря на постоянные попытки сдать их.

Как поясняет специалист, причина кроется в сокращении потребительской активности населения, увеличении налоговых обязательств и трансформации покупательских привычек. Для жителей Москвы теперь удобнее получать нужные услуги в своих районах, где присутствуют кофейни, пункты выдачи заказов и другие подобные объекты. Это ведет к снижению прибыльности бизнеса в центральных районах города, и центр постепенно теряет статус главной торговой зоны.

