В центре Москвы освободили арочное пространство здания

Специалисты Госинспекции по недвижимости обеспечили свободный проход через арку здания в центре Москвы, сообщил начальник ведомства Иван Бобров.

Работы по блокировке сквозного арочного пространства проходили незаконно, не имея разрешительной документации.

«В результате самовольной реконструкции к строению 1 на Садовой-Спасской улице, владение 20, была возведена пристройка, а арочное пространство, исторически служившее проходом и въездом во двор, самовольно застроили. Вновь образованные помещения более 112 кв. м использовали в коммерческих целях под размещение ресторана», — уточнил Бобров.

На данный момент площадные параметры объекта были приведены в соответствие с исходной разрешительной документацией. Демонтажные работы окончены, проход восстановлен, а самому зданию вернули его первоначальный вид.

«Арочные пространства не подлежат застройке и служат для проезда с улицы во двор, в том числе машин экстренных служб. В случае допущения подобных нарушений специалисты инспекции фиксируют и добиваются их устранения», — объяснил начальник ведомства.

Госинспекция по недвижимости активно сотрудничает с жителями по вопросам выявления и пресечения нарушений в имущественно-земельной сфере. Сегодня каждый житель Москвы может присоединиться к проекту «Доброволец ГИН» и внести вклад в сохранение уникальности мегаполиса.

Чтобы присоединиться к сообществу неравнодушных жителей города и вместе продолжить работу по улучшению облика Москвы, необходимо отправить заявку на электронный адрес dobrovoletsgin@control.mos.ru.