В ЦАО выставлены на торги два крупных помещения для бизнеса

На электронных торгах предпринимателям предлагают приобрести два просторных помещения в Таганском районе Москвы. Объекты площадью 386,8 и 457,6 кв. м предназначены для оказания бытовых услуг, сообщил глава Департамента Москвы по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

Глава ведомства уточнил, что Центральный округ остается лидером по продаже коммерческой недвижимости в столице.

«Предпринимателей привлекают отличная транспортная доступность, большое количество потенциальных клиентов — не только жителей округа, но и тех, кто работает или отдыхает здесь. Сейчас на торгах можно приобрести два помещения в Таганском районе площадью 386,8 и 457,6 квадратного метра. Они предназначены для оказания бытовых услуг — например, в них можно открыть фотостудию, салон красоты, химчистку или сервисный центр», — отметил Пуртов.

Помещения расположены по адресам: Новоспасский переулок, д. 3, к. 1, и 1-й Гончарный переулок, д. 7. Оба объекта находятся в подвальных помещениях и подключены к основным коммуникациям — электричеству, газо- и водоснабжению, канализации. Сферу бизнеса в помещениях нельзя менять в течение пяти лет с момента перехода права собственности к покупателю.

Заявки на участие принимаются до 18 и 19 августа, а сами аукционы пройдут 27 и 28 августа на площадке «Росэлторг». Для участия в них потребуются регистрация и усиленная электронная подпись.

Столица регулярно выставляет на торги различные объекты недвижимости, а Инвестиционный портал служит основной площадкой для их размещения. В разделе «Торги Москвы» можно найти полную информацию о лотах: фото, документы и условия продажи.