В ЦАО Госинспекция по недвижимости обеспечила свободное передвижение по тротуару

В центре Москвы владелец добровольно демонтировал незаконное строение, возведенное в районе Замоскворечье на территории общего пользования. Об этом сообщил начальник Госинспекции по недвижимости Москвы Иван Бобров.

Местные жители направили в контрольное ведомство просьбу проверить законность размещения пристройки на тротуаре по адресу: Большая Серпуховская улица, вл. 19/37, стр. 2.

Инспекторы установили, что к нежилым помещениям первого этажа здания была самовольно возведена пристройка.

«Работы проведены неправомерно, земельный участок под строительство не предоставлялся. Разрешительная и правоустанавливающая документация на строительство пристройки не выдавалась. Кроме того, постройка была возведена на улично-дорожной сети. Данное обстоятельство создавало препятствие на пути следования и доставляло неудобства пешеходам», — отметил Бобров.

Сейчас нарушение устранено. Незаконную пристройку демонтировали, благодаря чему обеспечили свободное передвижение по тротуару.

Как отметил глава Госинспекции по недвижимости, одной из наиболее важных задач ведомства является освобождение городского пространства от самостроя. Во всех административных округа столицы регулярно проводят мероприятия по обнаружению и пресечению самовольных построек. Чтобы выявить самострой, применяют и дистанционные инструменты — искусственный интеллект, квадрокоптеры и городское видеонаблюдение. Благодаря современным технологиям удается как контролировать законность использования участков, так и пресекать возведение самостроев на начальных этапах. В результате обновляется инфраструктура и создается комфортная городская среда.