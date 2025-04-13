В Троицке завершилось строительство жилого комплекса по реновации

ЖК для переселения по программе реновации возвели в Троицком административном округе Москвы, сказал министр правительства Москвы, руководитель Департамента градостроительной политики, входящего в Комплекс градостроительной политики и строительства города Москвы, Владислав Овчинский.

ЖК расположен по адресу: улица Спортивная, дома 3 и 5. Его общая площадь составляет более 22 тыс. кв. м.

«ЖК состоит из двух корпусов. В нем предусмотрено 240 квартир с готовой улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Их общая площадь составляет свыше 13 тысяч квадратных метров. В подъездах суммарно смонтировано восемь лифтов грузоподъемностью 630 и тысяча килограммов, оборудованы комнаты для консьержей и помещения для хранения колясок с велосипедами. Неподалеку от жилого комплекса находятся учебные заведения, частные и государственные поликлиники, городской стадион, музей гимназии имени Н. В. Пушкова, а также магазины и кафе», — приводит слова Овчинского пресс-служба Департамента градостроительной политики города Москвы.

Первые этажи в корпусах нежилые — там в будущем откроются объекты социально-бытового назначения.

На придомовой территории предусмотрены детская площадка с безопасным покрытием, спортивная площадка и две зоны тихого отдыха. Установлены камеры видеонаблюдения и объекты наружного освещения.

Ранее Мэр Москвы рассказал о применении префаб-технологий при строительстве домов по программе реновации.

Вся информация о реновации доступна на портале mos.ru. Подробнее о квартирах и домах по программе можно узнать по ссылке.