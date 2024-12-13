В Троицке стартовало строительство поликлиники

сегодня в 10:12

Возведение взрослой поликлиники, рассчитанной на 750 посещений в смену, стартовало в Троицке, передает заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Новая поликлиника будет находиться по адресу: Октябрьский проспект, з/у 5А. Здание займет участок площадью почти 1,3 га. Известно, что данный объект будет возведен за счет средств Адресной инвестиционной программы.

«Строители уже приступили к работам по устройству котлована под фундаментную плиту для возведения медицинского учреждения. Площадь четырехэтажного здания с подвалом составит около 13 тыс. кв. м. Новую поликлинику оснастят современным оборудованием и укомплектуют высококвалифицированными специалистами», — прокомментировал вице-мэр.

В здании поликлиники будут находиться посты охраны, системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, а также нужные условия для маломобильных граждан. После завершения основных работ специалисты проведут благоустройство прилегающего участка.

Руководитель департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин добавил, что в поликлинике будут работать врачи всех основных медспециальностей.

«В здании появятся лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические кабинеты. Жители смогут получать консультации высококвалифицированных специалистов, а также диагностику и лечение», — подчеркнул он.

В Мосгосстройнадзоре сообщили, что возведение поликлиники будет проходить под надзором специалистов ведомства.

Уточняется, что по поручению мэра Москвы Сергея Собянина в городе особое внимание уделяется качеству строительства объектов отрасли здравоохранения.