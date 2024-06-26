В трех образовательных учреждениях Павловского Посада проверили ход капремонта

Секретарь местного отделения партии «Единая Россия», глава муниципалитета Денис Семенов в рамках народной программы партии «Единая Россия» и партийного проекта «Новая школа» проверил ход капитального ремонта в трех образовательных учреждениях. Об этом сообщила пресс-служба подмосковного отделения партии.

В их число вошли: МОУ СОШ № 11, дошкольное отделение «Незабудка» МОУ «Гимназия» и образовательный корпус МОУ «Лицей № 2 имени В. В. Тихонова».

В МОУ СОШ № 11 подрядчик активно занимается благоустройством территории. В настоящее время устанавливается забор и бордюрный камень, а также укладывается плитка. Готовность фасада здания составляет 95%. Рабочие приступили к укладке напольной плитки на втором и третьем этажах и к штукатурке стен. Заново возводится пристройка, признанная ранее аварийной. На заднем дворе школы начинаются работы по созданию площадки для тренировок и торжественных мероприятий.

В дошкольном отделении «Незабудка» МОУ «Гимназия» и образовательном корпусе МОУ «Лицей № 2 имени В. В. Тихонова» проводятся внутренние монтажные работы по электрике, а также прокладка горячего и холодного водоснабжения. Продолжается подготовка к установке металлокассет на фасад здания школы.

Фото - © Пресс-служба Московского областного регионального отделения партии "Единая Россия"

«Образовательные учреждения на территории Павлово-Посадского городского округа, в которых проходит капитальный ремонт, находятся на нашем постоянном контроле. На каждом из этих объектов трудится более 25 человек, а общая готовность строительных объектов превышает 42%. Также был проведен разговор с подрядчиками о необходимости увеличения количества рабочих на всех объектах и ускорения темпов поставки необходимых материалов», — отметил Денис Семенов.

Итоги проверки показали, что контроль со стороны активистов партии «Единая Россия» способствует своевременному выполнению поставленных задач и поддержанию высокого уровня качества ремонта.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что в регионе строится 21 школа и 11 детских садов. Важно также обеспечить своевременную готовность подъездных дорог к школам и парковок возле них.

«Лето — прекрасная пора, и, как обычно, оно заканчивается очень быстро и стремительно. У нас <…> капитальный ремонт 96 объектов, новое строительство: 21 школа, 11 детских садов», — сказал Воробьев.