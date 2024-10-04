В ТиНАО пресекли торговую деятельность в самовольной постройке
В поселении Краснопахорское демонтировали незаконную палатку вблизи торгово-административного объекта, сказал начальник Госинспекции по недвижимости Иван Бобров.
Сотрудники контрольного ведомства установили, что торговый шатер площадью 10 кв. м в селе Красная Пахра на ул. Заводская оборудовали незаконно.
«Некапитальный объект возвели и использовали в коммерческих целях на территории, предназначенной для размещения здания торгового комплекса. При этом договором предусмотрен запрет на установку любых других временных и капитальных зданий и сооружений, поэтому обнаруженная инспекторами конструкция располагалась нелегально и подлежала ликвидации», — уточнил Бобров.
В настоящее время нарушение устранено: незаконный шатер для продажи овощей добровольно демонтировали, благодаря чему освободилось дополнительное место для парковки автомобилей.