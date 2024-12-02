В ТиНАО на торги выставили 12 коммерческих помещений

Москва выставила на аукцион 12 нежилых помещений со свободным назначением, располагающиеся в ТиНАО. Площадь участков для предпринимателей составляет от 47,3 до 354,8 кв. м, сообщил руководитель департамента по конкурентной политике столицы Кирилл Пуртов.

Он отметил, что продажа коммерческих объектов, расположенных на первых этажах жилых домов, стимулирует рост благоустройства Москвы. При этом горожане получают готовые инфраструктурные объекты, а предприниматели — возможность для развития бизнеса.

«Сейчас на аукционах выставлено 12 объектов в районах Коммунарка и Щербинка. Свободное назначение помещений позволит собственникам открыть в них магазины, кафе, аптеки, салоны красоты и другие учреждения сферы услуг. Стоимость объектов определится в ходе торгов, которые пройдут с 20 декабря по 22 января», — сказал Пуртов.

В новом ЖК по адресу: Гореловская улица, д. 3 располагаются 11 помещений, а один лот — по адресу: Фитаревская улица, д. 15, к. 2. Объекты подключены к основным коммуникациям (водоснабжению, канализации и электричеству), а также имеют отдельные входы.

Заявки на участие в торгах (в зависимости от лота) закончат принимать с 11 декабря до 14 января. Для участия в аукционах необходимы усиленная квалифицированная электронная подпись и регистрация на цифровой торговой площадке «Росэлторг».

Москва — город, развивающий предпринимательство. В столице на торги выставляют разнообразное имущество, витриной которого является столичный инвестпортал. Раздел «Имущество от города» содержит всю необходимую информацию о лотах — форму и условия реализации, документацию и фотографии. Также сервис позволяет совершать 3D-туры по объектам. В городских торгах можно участвовать и дистанционно — процедура проходит в онлайн-режиме.

Развитие электронных сервисов для бизнеса соответствует задачам нацпроекта «Цифровая экономика». Подробности о данном и других нацпроектах, которые реализуются в столице, можно узнать по ссылке.