В Тимирязевском районе начали переселение в новый ЖК по программе реновации

В столичном районе Тимирязевский на севере города началось переселение из двух старых домов в новостройку в рамках программы реновании. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Он добавил, что дом располагается по адресу: Дмитровское шоссе, д. 55А.

«Новостройка на Дмитровском шоссе стала пятым зданием в районе, переданным под заселение по программе реновации. В нее переедут около 180 жителей двух старых домов в Линейном проезде. Всего в Тимирязевском районе в программу реновации включили 45 домов, новые квартиры получат 8,2 тыс. человек», — отметил Ефимов.

Вблизи дома оборудовали зону отдыха, 2 спортплощадки и детскую площадку. Придомовая территория озеленена — на ней в общей сложности высадили 650 кустарников и деревьев.

Как сказал министр правительства Москвы, руководитель департамента градостроительной политики Владислав Овчинский, двухсекционный дом рассчитан на 153 квартиры суммарной площадью 8,8 тыс. кв. м, включая 8 квартир для маломобильных жителей.

«Дом находится в районе со сложившейся городской инфраструктурой, недалеко от московских городских вокзалов Окружная и Петровско-Разумовская», — рассказал Овчинский.

Он добавил, что первые этажи новостройки будут занимать пункты выдачи заказов, аптеки, магазины и другие объекты социально-бытовой инфраструктуры.

Будущие новоселы получат от города комфортные квартиры, обладающие улучшенной отделкой по стандартам программы реновации. Их оборудуют осветительными приборами, электроплитами, сантехникой и подготовят к переезду будущих новоселов.

По словам министра правительства Москвы, руководителя департамента городского имущества Максима Гамана, столица 16 декабря направила письма с предложениям равнозначных квартир 180 жильцам домов № 1 и № 3 по Линейному проезду.

« К осмотру предложенного жилья они могут приступить уже сегодня. Для них на первом этаже в рядом расположенной новостройке по адресу: Дмитровское шоссе, д. 55, открылся центр информирования по переселению, в котором профильные специалисты будут консультировать участников программы реновации по всем вопросам, связанным с оформлением документов и переездом», — сказал Гаман.

Он уточнил, что кроме этого новоселам доступен суперсервис «Переезд по программе реновации». Обладающие полной учетной записью жители Москвы могут воспользоваться шестью услугами, значительно облегчающими переселение.

Сервис «Переезд по программе реновации» позволяет записаться в онлайн-режиме на просмотр квартиры, а по готовности проекта определиться с удобным временем для его подписания. В случае необходимости жителям также онлайн доступны запись на прием к нотариусу и отправка правоустанавливающих документов с личными данными в сталийный департамент городского имущества при помощи соответствующего сервиса. Кроме того жителям доступна подача заявлений онлайн на вызов грузчиков для бесплатной помощи в переезде в новую квартиру из старой, а также заявлений на устранение строительных дефектов.

В департаменте информационных технологий Москвы отметили, что подготовиться к переезду поможет общая инструкция, которая доступна в суперсервисе «Переезд по программе реновации» на сайте mos.ru. Она поможет воспользоваться ссылками на полезные услуги, получить информацию по нужным для оформления договора документам, узнать, как организован переезд. При настройке параметров переезда суперсервис дает возможность познакомиться с инструкцией для конкретной жизненной ситуации.

Мэр Москвы Сергей Собянин ранее в прямом эфире телеканалов «Москва 24» и «ТВ Центр» сообщал, что все возводимые по реновации дома будут обеспечены всей необходимой инфраструктурой — социально-культурными и школьными учреждениями, а также детсадами.

Всю информацию о программе реновации можно найти на сайте mos.ru. Подробности о домах и квартирах по программе доступны по ссылке.

Программа реновации была утверждена в 2017 году. Она коснется около 1 млн жителей Москвы и подразумевает переселение 5 176 домов. Только в прошедшем году для заселения в столице были переданы 59 новостроек, которые позволили обеспечить новым жильем 47 тыс. человек.

Москва — один из лидеров среди регионов по объемам и темпам строительства. На протяжении последних 5 лет по федеральному проекту «Жилье» нацпроекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилой недвижимости в столице увеличился вдвое: с 3 до 5-7 млн кв. м в год.