В театре драмы и комедии Мытищ закончили монолитные работы в рамках реконструкции

В рамках реконструкции в Мытищинском театре драмы и комедии «ФЭСТ» завершены монолитные работы по возведению двухэтажных пристроек к основному зданию, где также ведутся работы по реконструкции. Следующим этапом станет выполнение отделочных работ, что позволит существенно обновить внешний и внутренний облик театра. Об этом сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы проводятся в рамках государственной программы Московской области «Строительство объектов социальной инфраструктуры» в соответствии с задачами нацпроекта «Семья».

Мытищинский театр драмы и комедии «ФЭСТ» расположен на улице Щербакова, дом № 6А. Общая площадь основного здания составляет 3 701,2 кв. м.

«На объекте 90 рабочих и 3 единицы техники. Ведется кладка наружных стен в двухэтажных пристройках, кровельные работы, устройство системы вентиляции, монтаж слаботочных систем, отделочные работы во внутренних помещениях основного здания театра», — уточняется в сообщении.

В рамках проводимых работ планируется реконструкция существующего здания с утеплением кровли, заменой оконных блоков, инженерного и технологического оборудования, конструктивных элементов и входных групп. Будет заменена мебель, установлено дополнительное световое и звуковое оборудование на основной и камерной сцене. У здания театра появятся новые площади, в которых‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌‌‍‌‌‌‌‌‌ разместятся складские помещения для реквизита, декораций и костюмов, шесть гримерных помещений, мультимедийная студия, два репетиционных зала, помещения для хранения технологического оборудования.

На прилегающей территории будут выполнены работы по благоустройству.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что главы городских округов Московской области должны следить за проведением работ на территориях и контролировать соблюдение сроков строителями и подрядными организациями.