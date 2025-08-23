В Татарстане через суд хотят изъять имущество экс-чиновника на 651 млн рублей

В Татарстане глава республиканской прокуратуры Альберт Суяргулов направил в Советский районный суд Казани иск с требованием конфисковать в пользу государства собственность бывшего чиновника Энгеля Фаттахова стоимостью 651 миллион рублей, пишет РИА Новости .

По данным следствия, Фаттахов в разное время работал заместителем премьер-министра Татарстана, возглавлял министерство образования республики и руководил Актанышским районом. Также в список ответчиков включены члены семьи Фаттахова — жена, сын с супругой, а также агрофирма «Чишма» и еще два бизнесмена.

Следователи установили, что Фаттахов злоупотребил служебным положением, вынудив руководителя компании «Чишма» передать имущество стоимостью более 157 миллионов рублей связанной с ним организации. Обвинение также включает получение взяток.

Преступления совершены в период с 2015 по 2022 годы. Тогда чиновник незаконно помогал бизнесменам получать и оплачивать контракты с государством в обмен на материальное вознаграждение. По данным правоохранителей, общий размер коррупционных доходов превысил 26 миллионов рублей. Отдельно отмечается, что одна строительная компания в период 2018–2020 годов провела ремонтные работы в доме подозреваемого стоимостью более 14 миллионов рублей в качестве платы за содействие в получении подрядов. Теперь прокуратура через суд хочет изъять имущество чиновника, стоимость которого составляет 651 млн рублей.