В Талдомском округе реализован на торгах самый бюджетный участок за неделю

Комитет по конкурентной политике Московской области еженедельно фиксирует случаи, когда начальная цена лота практически не повышается в процессе торгов. На прошлой неделе с 23 по 27 июня в Московской области проведено 112 аукционов по земельно-имущественным торгам. Самый бюджетный участок реализован в Талдомском городском округе, сообщает пресс-служба ведомства.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно Комитетом по конкурентной политике Московской области. Как правило, такие участки находятся в отдалении от столицы минимум на 100 км и, чтобы выиграть в аукционе, достаточно предложить наибольшую цену за участок среди участников.

На прошлой неделе самый бюджетный земельный участок в аренду был реализован в Талдомском городском округе. Данный участок для ведения личного подсобного хозяйства, площадью 15 соток, расположен в селе Великий Двор Талдомского г. о. В аукционе приняло участие 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер годовой аренды минимально увеличился и составил 67 091,67 руб. / в год.

Участие в земельно-имущественных торгах Подмосковья — просто и доступно каждому. Так, например, с начала 2025 года через торги в Талдомском городском округе победителям аукционов уже передано в аренду 88 земельных участков, а в собственность — 4 земельных участка.

Найти доступные лоты в любом из округов Подмосковья, выставленные на земельно-имущественные торги, можно на едином портале торгов Московской области ЕАСУЗ.

Также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать государственные услуги, обращаться к властям, не выходя из дома. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Глава региона также отметил, что в области стоит задача обеспечить стабильность и выполнение всех тех приоритетных направлений, которые жители Подмосковья ожидают от властей.