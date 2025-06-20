В Талдоме врачам предоставили 35 земельных участков в 2025 году

Региональная программа «Земля врачам» в Талдомском городском округе также имеет хорошие результаты — администрация округа за время действия программы передала врачам 35 земельных участков, на 5 из которых специалисты уже построили дома, а на 2 дома строятся. В этом году еще 11 медработников пожелали получить землю для строительства дома. Об этом сообщает пресс-служба министерства имущественных отношений Московской области.

Мастякова Татьяна Вячеславовна — врач общей практики, реабилитолог реабилитационного отделения Запрудненского филиала Дубненской больницы (бывшая Талдомская центральная районная больница) получила земельный участок 15 соток по региональной программе «Земля врачам» в черте города Талдом и строит там дом.

Татьяна Вячеславовна родилась в Узбекистане, куда ее родителей отправили по перераспределению. Там, еще в детские годы, она решила стать врачом. В школе даже посещала дополнительные занятия, чтобы успешно поступить в мединститут и поступила. Образование получила в Бухарском государственном медицинском институте по специальности «врач общей практики», а после — осталась работать в родном городе. Так случилось, что из-за нехватки врачей больнице понадобился детский психиатр… Татьяна Вячеславовна выучилась на эту специальность и 10 лет работала с детками в этом важном и сложном направлении.

В Талдом врач приехала в 2015 году, получила квалификацию врача-терапевта в Московском клиническом научном центре имени А. С. Логинова, в МОНИКИ прошла специализацию по направлению «врач общей практики» и начала работать в Талдомской центральной больнице. Именно здесь Татьяна Вячеславовна получила еще одну специальность — «реабилитолог», которая также приносит ей профессиональную радость.

«Моя цель всегда была — лечить людей. Я люблю работать с людьми. Сфера реабилитации в этом плане очень благодарная — видны результаты, которые не могу не радовать. Мы работаем с людьми после инсультов, инфарктов, травм, с двигательными трудностями. Они приходят к нам на костылях или их привозят, а уходят часто с палочкой своими ногами. Недавно выписали бабушку 92 года. Попала к нам после перелома шейки бедра, ей сделали операцию, а потом привезли к нам на реабилитацию. Бабушка была с нами 21 день … и ушла сама, опираясь на трость. Такие случаи часты в нашей практике и очень мотивируют на работу», — рассказала врач.

Земельный участок Татьяна Вячеславовна получила недавно и начала строить на нем дом, чтобы впоследствии переселиться туда из квартиры вместе с любимыми. И хотя дом еще не завершен, начало пути к этой мечте уже положено, а значит удача неминуема.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев напомнил, что власти региона продолжают привлекать врачей разных специальностей на работу.

«Мы стараемся в нашем регионе привлекать врачей, условия создавать. Их много не бывает. Этих условий. Есть социальная поддержка и материальная поддержка. Но врачей не хватает», — отметил Воробьев.