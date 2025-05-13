В Талдоме приступили к сносу аварийного жилого дома

В подмосковном городе Талдом приступили к сносу аварийного жилого дома № 2/1 на улице Салтыкова-Щедрина. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Двухэтажный деревянный многоквартирный дом общей площадью порядка 150 кв. м был построен в 1918 году. Вследствие значительного физического и морального износа строительных конструкций здание утратило эксплуатационную пригодность и было признано аварийным.

В рамках реализации государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» были проведены мероприятия по расселению жильцов 4 квартир, затем строение включили в списки для ликвидации.

В настоящий момент проводится комплекс мероприятий по демонтажу аварийного здания.

Работы планируется завершить до конца текущего месяца.

Всего на территории Талдомского городского округа было выявлено 174 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 138 объектов, что составляет 72% от общего количества. Работа в этом направлении продолжается.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье динамично запускают проекты реновации для решения проблемы с аварийным жильем.

«К сожалению, аварийное жилье существует в нашей стране, и, чтобы ускорить решение этой проблемы, мы запускаем проекты реновации, которые предполагают другие скорости, другое количество расселения в наших городах. Сергиев Посад, Раменское, Мытищи, Красногорск, Одинцово, Балашиха имеют безнадежно устаревшие дома, но еще не признанные аварийными», — сказал Воробьев.