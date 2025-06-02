В Талдоме объявлен конкурс на капитальный ремонт корпуса больницы

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации путем внесения изменений, а также выполнением работ по капитальному ремонту лечебного корпуса больницы в городе Талдом. Об этом сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

«Работы по данному объекту планируется завершить в 2025 году», — сказала министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, разработкой рабочей документации (путем внесения изменений), выполнением работ по капитальному ремонту ГБУЗ МО «Дубненская больница», лечебный корпус». Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание общей площадью 952,6 кв. м, расположенное по адресу: Московская область, г. Талдом, ул. Победы, д. 19.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отмечал, что Подмосковье старается обеспечивать перемены, строить те объекты, которые важны для каждой семьи.