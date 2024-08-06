В Талдоме на торгах реализовали самый бюджетный участок за 24 тыс рублей в год

С 29 июля по 2 августа в Московской области состоялся 131 аукцион по земельно-имущественным торгам. В Талдомском округе был реализован самый бюджетный земельный участок всего за 24 тыс. рублей в год, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Московской области.

Самый бюджетный земельный участок в аренду для ведения личного подсобного хозяйства площадью 12 соток был реализован в Талдомском округе. В аукционе приняло участие 2 претендента. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился на 3% и составил 24 738,54 рублей в год.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике.

Участвовать в торгах просто, просто нужно найти доступные лоты на едином портале торгов, а также в Telegram-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM.

В чате ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев рассказал, что Московская область должна соответствовать современному и комфортному облику.

«Эстетически наш регион должен соответствовать определенным требованиям. Такая работа ведется нами достаточно давно», — сказал Воробьев.