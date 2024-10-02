сегодня в 12:10

В Свиблове восстановили заброшенное здание площадью свыше 2 тыс кв м

По инициативе Госинспекции по недвижимости неиспользуемое ветхое здание в СВАО обрело новую жизнь – его отремонтировали и привели в порядок, сказал начальник контрольного ведомства Иван Бобров.

При мониторинге ул. Кольской на северо-востоке столицы специалисты инспекции зафиксировали заброшенное здание 60-х годов, находящееся в неудовлетворительном состоянии и требующее рассмотрения возможности его восстановления.

«После фиксации повреждений фасада, таких как отслаивание покрытия краски, выбитые окна, собственнику здания было предложено совместно с инспекцией разработать дорожную карту по ремонту объекта площадью порядка 2104 квадратных метров и обновить его внешний вид», - уточнил Бобров.

На сегодняшний день собственником объекта были завершены ремонтные работы. Также он прорабатывает вопрос о дальнейшем функциональном использовании объекта.