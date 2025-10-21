В ступинском лицее №1 в рамках капремонта ведутся демонтажные работы

В Ступине продолжается капитальный ремонт лицея №1. Здание построено в 70-х годах. Ведутся демонтажные работы полов, перегородок и кровли, на объекте задействованы 52 специалиста. Об этом сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Ход работ проинспектировал глава округа, секретарь местного отделения партии «Единая Россия» Сергей Мужальских, представители депутатского корпуса, общественности, родительского и педагогического сообщества.

В обновленном здании будет полностью заменена кровля и инженерные сети, установлены современные системы видеонаблюдения и пожарной безопасности.

Кроме внутреннего ремонта, новый фасад и благоустройство территории преобразят здание лицея. Для лицеистов оборудуют универсальную спортивную площадку, беговые дорожки, полосу препятствий, зону для сдачи нормативов ГТО и другие современные объекты для учебы и отдыха.

Проект финансируется из регионального бюджета. Открытие обновленного лицея №1 запланировано к началу следующего учебного года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.