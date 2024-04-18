В Ступине завершили первый этап капитального ремонта ДК

Во Дворце культуры на проспекте Победы в Ступине происходят масштабные перемены. В рамках первого этапа завершен капремонт в правом крыле здания и фойе. Строители проводят демонтаж внутренних конструкций помещений левого крыла, об этом сообщает пресс-служба министерства стройкомплекса Подмосковья.

Здание Дворца культуры построено в 1956 году и требовало обновления. Это самый большой объект культуры, где в этом году будет проведен капитальный ремонт. Его площадь более 8,5 тыс. кв. метров.

«В правом крыле здания отремонтированные помещения передаются педагогам, здесь ведется расстановка мебели и музыкальных инструментов. В левом крыле более 70 рабочих продолжают демонтаж внутренних конструкций и отделку помещений», — уточняется в сообщении.

В рамках проектных решений во Дворце культуры отреставрируют большой хореографический зал и концертный зал филармонии, детской библиотеки.

В ДК разместится цирковая студия, смогут заниматься танцевальные коллективы, проходить концертные мероприятия. Здесь также появятся студия изобразительного искусства и скульптурная мастерская. Помимо этого, обустроят складские помещения для выставочного зала.

Завершить второй этап обновленного ДК планируют до завершения 2024 года.

В 2024 году в Московской области будет проведен капитальный ремонт 12 учреждений культуры.

Развитие сферы культуры — важное направление работы команды губернатора Московской области Андрея Воробьева.

«В Подмосковье более 33 тыс. человек работают в этой сфере. У нас 69 музеев, 28 театров, более 900 культурно-досуговых учреждений, больше 920 библиотек, 191 школа искусств и 105 кинотеатров. Музыка, поэзия, фильмы, танцы, театральные постановки становятся все популярнее у жителей региона, и все это благодаря нашим работникам культуры», — отметил глава региона.