В Ступине завершили 70% капремонта лицея №1

Капитальный ремонт лицея №1 на улице Чайковского продолжается в Ступине, строительная готовность объекта достигла 70%. Открытие обновленного здания запланировано на 1 сентября 2026 года, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы ведутся по госпрограмме «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети». В здании площадью 3 326 кв. м обновят внутренние помещения, входные группы, полностью заменят инженерные коммуникации и сантехнику, а также отремонтируют фасад и кровлю. Для учеников закупят новую мебель и оборудование.

«В настоящее время на объекте работают более 90 человек и задействованы четыре единицы техники. Строители продолжают отделочные и кровельные работы, ведут утепление фасада, монтируют внутренние инженерные системы и приступили к благоустройству прилегающей территории. Стройготовность объекта на сегодня — 70%», — сообщили в пресс-службе ведомства.

Завершить все работы и открыть обновленное здание лицея планируется к началу нового учебного года — 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказывал, что в области каждый год капитально ремонтируют порядка 60 школ, актуальность данной темы не уменьшается.

«Это президентская инициатива. Мы 62-65 школ каждый год ремонтируем», — уточнил Воробьев.