В Ступине завершено 80% строительства подстанции скорой помощи

В рабочем поселке Михнево городского округа Ступино продолжается строительство подстанции скорой медицинской помощи. Проект реализует ГКУ МО «Дирекция единого заказчика капитального строительства» совместно с администрацией округа в рамках федерального проекта «Развитие инфраструктуры здравоохранения».

Новое здание рассчитано на пять медицинских бригад и будет работать круглосуточно, что повысит доступность экстренной помощи для жителей района. Общая площадь подстанции составит 1,3 тыс. квадратных метров, высота — три этажа. В здании разместят современные кабинеты диспетчерской службы, конференц-залы, учебные классы, зону приема пациентов и административные помещения. На прилегающей территории появятся контрольно-пропускной пункт и автомобильный бокс с автомойкой для санитарного транспорта.

В настоящее время завершено 80% строительных работ. Сейчас ведется благоустройство территории, установка инженерных коммуникаций и монтаж медицинского оборудования. Завершить строительство планируют в декабре 2025 года. Финансирование осуществляется за счет бюджета Московской области. Проект входит в программу модернизации региональной системы здравоохранения.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.