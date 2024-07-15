В Ступине завершается строительство школы на 825 учеников

Строительные работы и подготовка к открытию школы для 825 учеников в Ступине приближаются к завершению. Общая строительная готовность учебного учреждения достигла 95%, сообщает пресс-служба регионального Минстройкомплекса.

Работы ведутся в рамках госпрограммы Московской области за счет средств бюджета.

В здании, расположенном в микрорайоне «Юго-Западный» города Ступино, уже заканчивается отделка помещений, ведутся электромонтажные работы, пусконаладка инженерного оборудования. В образовательный комплекс привезли современную школьную мебель и оборудование.

Готовность объекта достигла 95%.

Здание высотой в четыре этажа, станет самым большим в округе и позволит свободно разместиться классам начальной, основной и старшей школ, а также общешкольным пространствам.

Проектом предусмотрены столовая, актовый зал, два спортивных зала, библиотека с читальным залом, административные и вспомогательные помещения. Общая площадь нового образовательного комплекса составит более 16,2 тыс. кв. метров.

Рядом появятся многофункциональные спортивные и игровые площадки, на которых уже появились первые элементы. Также в новом пространстве предусмотрены площади для торжественных линеек и праздников. В завершении работ на всей прилегающей территории будет проведено комплексное озеленение.

Открыть новый образовательный комплекс планируется уже с началом учебного года. Это позволит обеспечить комфортные условия для обучения детей микрорайона.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в 2024 году в регионе откроют 39 школ и 34 детских сада. По его словам, задача властей — создать максимально комфортные условия для привлечения педагогов.

«Наша задача — приложить максимум усилий, создать условия для того, чтобы специалисты приезжали к нам работать. Все новые школы, конечно, должны иметь высокое качество образования. Если раньше мы строили учебные заведения на 550, 1100 мест, то сейчас — на 1500, 2000 учащихся. Часто это комплексы, где мы также занимаемся дошкольным образованием, что является крайне востребованным», — заявил Воробьев.