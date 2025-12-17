сегодня в 15:15

В Ступине возводят крупный производственный комплекс для выпуска майонеза и соусов

Строительство крупного производственного комплекса по выпуску майонезов и соусов в Ступинском городском округе близится к завершению. На текущий момент объект готов на 86%. Строители монтируют внутренние инженерные системы и устанавливают технологическое оборудование. Одновременно ведутся работы по внутренней отделке помещений и благоустройству прилегающей территории. Ожидается, что строительство завершат в I квартале 2026 года, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

Инвесторы вложили в проект 1,5 млрд рублей. Готовая продукция будет поставляться в крупные торговые сети, кафе, рестораны и отели. После запуска линии завод сможет выпускать до 10 тысяч тонн продукции ежемесячно. На первом этапе работы предприятия планируется создать свыше 55 рабочих мест для жителей Ступинского округа. В дальнейшем штат увеличится до 200 сотрудников.

Новое импортозамещающее предприятие площадью более 15 тысяч квадратных метров строят в поселке Михнево. Завод обеспечит российский рынок качественной продукцией отечественного производства.

Строительство находится под надзором Главгосстройнадзора Подмосковья.

Застройщик — «ПК ПЕЧАГИН», выпускающий более 90 видов майонеза с разной жирностью. Кроме того, ступинский завод начнет производить кетчупы и широкий выбор других соусов. Главное преимущество проекта — использование исключительно натурального российского сырья.

Всестороннюю поддержку с получением необходимых согласований застройщику оказывают специалисты Центра содействия строительству при Правительстве Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.