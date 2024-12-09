В Ступине возвели новый производственный объект

В особой экономической зоне «Ступино Квадрат» построили промышленный объект. Так, Ступинский электротехнический завод (ООО «СТЭЗ») получил все необходимые разрешения для запуска в эксплуатацию нового производства, сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

Компания «СТЭЗ» в рамках расширения действующего предприятия по выпуску электротехнических и электронных комплектующих изделий завершила строительство нового производственного здания. На территории построенного объекта, общей площадью свыше 1,3 тыс. кв. метров, будет размещен цех по металлообработке.

«Инвестиции в проект по модернизации производства компании «СТЭЗ» превысили 440 млн рублей. На территории ОЭЗ «Ступино Квадрат» инвестор будет производить сетевое, телекоммуникационное оборудование, электротехническую, и прочую электронную продукцию. Общее количество рабочих мест на заводе в результате запуска нового производственного цеха составит 80 человек», — рассказала заместитель председателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

На предприятии «СТЭЗ» выпускаются клеммы электротехнические винтовые и пружинные, принадлежности для клемм, реле, а также устройства защиты от импульсных перенапряжений.

Продукция предприятия направлена на расширение импортозамещающего производства полного цикла широкой номенклатуры электротехнических и электронных комплектующих изделий.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье 69 индустриальных парков, в которых 1,5 тыс. резидентов — это 75 тыс. рабочих мест. Еще у нас 5 особых экономических зон — свыше 200 резидентов и 145 млрд инвестиций.

«А в 19 промышленных технопарках создано 9,5 тыс. рабочих мест, там 650 резидентов», — уточнил губернатор.