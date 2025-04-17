В Ступине строят жилой дом комфорт-класса «МКР. Центральный»

На строительной площадке ведутся работы по возведению монолитных конструкций здания: уход за бетоном, армирование несущих колонн и стен, установка опалубочных систем для этажей № 12–13. Кроме того, строители приступили к кирпичной кладке внутренних перегородок и облицовочным работам наружных стен на уровне четвертого-пятого этажей.

В новом доме общей площадью более 8,5 тыс. кв. м представлена разнообразная квартирография. Есть традиционные планировки с уютной кухней-нишей и отельными спальнями, и квартиры евроформата с объединенными кухнями-гостиными.

На придомовой территории высадят деревья и цветы, проложат прогулочные дорожки, рядом построят детскую площадку и спортивный кластер с тренажерами.

ЖК «МКР Центральный» строится в городе Ступино Московской области. В пешей доступности от жилого комплекса расположены школы (в том числе музыкальная) и поликлиники, детские сады, спорткомплексы, парк культуры и отдыха им. Н. Островского.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев заявил, что в ряде новых территорий Подмосковья наблюдается высокий запрос на строительство жилья.

«Запрос на строительство нового жилья в определенных территориях у нас высокий», — сообщил Воробьев.

Он отметил, что в таких городских округах, как Ступино, Дубна, Пущино и Серпухов наблюдается проблема с ростом строительства жилья. Необходимо создать условия, чтобы и там началось активное строительство индивидуального жилья.