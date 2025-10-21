сегодня в 19:04

В Ступине строится крупный завод по производству соусов

В поселке Михнево Ступинского городского округа возводится завод по производству майонеза и соусов общей площадью 15 тысяч квадратных метров. Ежемесячный объем производства составит до 10 тысяч тонн. Продукция, призванная заменить импортные аналоги, будет поставляться как в крупные торговые сети, так и в сегмент HoReCa (кафе, рестораны, отели). Инвестиции в проект составят 1,5 млрд рублей, сообщает пресс-служба Главгосстройнадзора Подмосковья.

В ассортименте — более 90 видов майонеза различной жирности (от 15% до 78%), кетчупы и широкий выбор других соусов. Продукцию планируется изготавливать исключительно из натурального сырья отечественного происхождения.

Запуск нового производства позволит увеличить объемы производства компании «Печагин» более чем в 2,5 раза. На первом этапе будет создано более 55 новых рабочих мест для жителей Ступинского округа. В перспективе штат сотрудников может быть увеличен до 200 человек.

Строительство завода строго контролирует Главгосстройнадзор Подмосковья. Объект готов на 78%. Сейчас ведутся работы по устройству внутренних инженерных систем, внутренней отделке, монтажу технологического оборудования и благоустройству территории. Завершить строительство планируется в первом квартале 2026 года.

Проект реализуется при поддержке центра содействия строительству при правительстве Московской области.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что в регионе уделяют особое внимание развитию существующих и созданию новых промышленных производств.

«Мы в Подмосковье стараемся создавать максимально благоприятные условия для развития действующих производств и прихода новых. Инвестклимат в регионе всегда играет решающую роль», — отметил Воробьев.