В Ступине снесли полуразрушенное здание бывшего отделения связи

На территории Московской области продолжается работа по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. Так, в городском округе Ступино ликвидировали объект, находившийся в аварийном состоянии — здание нежилого назначения, в деревне Госконюшня, на улице Почтовая. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Аварийный объект 1960 года постройки представлял собой одноэтажное кирпичное здание бывшего отделения связи общей площадью порядка 100 кв. метров. В связи с тем, что строение долгое время не эксплуатировалось, основные элементы разрушились, нарушилась геометрия несущих конструкций, инженерные сети перестали функционировать. Учитывая степень морального и физического износа, сооружение было признано аварийным и подлежащим сносу. В результате в I квартале текущего года были проведены все необходимые работы по демонтажу, в настоящее время участок свободен от застройки, строительный мусор утилизирован», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

Порядок использования освобожденного участка пока не определен.

Всего на территории городского округа Ступино было выявлено 338 объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий. На сегодняшний день ликвидировано, достроено или приведено в соответствие 265 объектов, что составляет более 78% от общего количества. Работа в данном направлении будет продолжена.

Ранее губернатор региона Андрей Воробьев отметил, что задачей властей Московской области при решении вопросов о ликвидации или окончании возведения недостроя является соблюдение прав всех сторон.

«Все они портят облик города и опасны для жителей. За каждым объектом стоит собственник, его банкротство или другая причина. Наша задача — соблюсти права всех сторон и по каждому недострою вопрос решить», — уточнил Воробьев.