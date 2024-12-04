В Ступине снесли аварийный жилой дом

В рамках работ по выявлению и ликвидации объектов незавершенного, самовольного строительства, а также аварийных зданий на территории Московской области в городе Ступино демонтировали аварийное здание расселенного жилого дома, сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

«Двухэтажный многоквартирный дом 1940 года постройки располагался в центральной части города. Общая площадь деревянного строения составляла порядка 420 квадратных метров. В связи с моральным и физическим износом конструкций дом был признан аварийным. В рамках государственной программы Московской области «Переселение граждан из аварийного жилищного фонда в Московской области» в этом году были проведены мероприятия по расселению 13 жилых помещений. Затем аварийное сооружение было включено в перечень объектов для ликвидации и демонтировано в IV квартале текущего года силами администрации городского округа Ступино», — рассказал министр правительства Московской области по архитектуре и градостроительству Владислав Гордиенко.

В настоящий момент участок полностью освобожден от аварийной постройки и строительного мусора. Порядок использования освободившейся территории администрацией городского округа пока не определен.

Всего на территории городского округа Ступино было выявлено 377 объектов незавершенного строительства. На сегодняшний день снесено, достроено и приведено в соответствие 305 объектов, что составляет 81% от общего количества.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.