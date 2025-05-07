В Ступине снесли аварийное здание бывшей конторы

На территории Московской области продолжается работа по ликвидации объектов незавершенного и самовольного строительства, а также аварийных зданий. В результате этой работы в городе Ступино, на улице Тепличная демонтирован аварийный нежилой объект — здание бывшей конторы. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Нежилое одноэтажное здание, построенное в 1973 году и ранее принадлежавшее сельскохозяйственному предприятию «МУП СХ «Белопесоцкое», использовалось в качестве конторы. Его площадь составляла чуть более 140 квадратных метров. Деревянное строение со временем пришло в неудовлетворительное техническое состояние и стало непригодным для использования, после чего было заброшено. Постройку признали аварийной и подлежащей сносу. Работы по демонтажу были выполнены администрацией городского округа Ступино в прошлом месяце текущего года.

В настоящий момент территория освобождена от застройки и строительного мусора.

Всего на территории городского округа Ступино было выявлено 402 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день ликвидировано и приведено в соответствие 338 проблемных объектов, что составляет 84% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее Андрей Воробьев сообщил, что программу переселения из аварийного жилья планируют завершить в регионе досрочно.

Также по поручению губернатора в регионе выявляют и ликвидируют самострои, недострои и аварийные строения.