В Ступине реализован на торгах самый бюджетный участок в аренду за 34 тыс рублей

За неделю с 10 по 14 июня 2024 года в Московской области состоялось 66 аукционов по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

Самый бюджетный земельный участок в аренду для ведения личного подсобного хозяйства (приусадебный земельный участок) 9 соток был реализован в г. о. Ступино. В аукционе принял участие 1 претендент. В ходе торгов итоговый размер годовой арендной платы составил 34 347,58 рублей в год.

Случаи, когда стоимость земельного участка на торгах в Подмосковье остается неизменной или повышается незначительно, фиксируются еженедельно комитетом по конкурентной политике.

Ранее в телеграм-канале комитета по конкурентной политике, где регулярно публикуется подборка лотов в разных округах Подмосковья, сообщали о возможности приобретения участков для ИЖС/ЛПХ в аренду и в собственность в г. о. Ступино.

Для участия в торгах нужно найти доступные лоты на портале ЕАСУЗ. Чтобы стать участником, достаточно получить электронную подпись, зарегистрироваться на площадке, внести задаток и подать заявку.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.