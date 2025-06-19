В Ступине прошла кустовая выездная администрация для председателей МКД

На встречу собрались 30 активных председателей МКД из четырех округов — Ступино, Каширы, Серпухова и Чехова. На одной площадке представители местной власти и ведущих областных ведомств обсудили с жителями самые острые и наболевшие темы, сообщает пресс-служба министерства территориальной политики Московской области.

В числе участников — специалисты МинЖКХ, Минчистоты, МТДИ, Минздрава, фонда капремонта, «МОСОБЛЕИРЦ» и другие. Помимо этого в работе выездной администрации принял участие первый замминистра экологии и природопользования Сергей Мороз.

Большая часть вопросов была посвящена качеству работы управляющих организаций и благоустройству дворов и придомовых территорий.

Всего поступило 45 обращений от жителей, многие из них удалось проработать на месте.

«Несмотря на то, что сейчас достаточно много форматов взаимодействия ведомств с жителями, наши председатели предпочитают получить консультации именно на таких встречах. У нас все протоколируется, и в дальнейшем Ассоциация председателей МКД отслеживает, на каком этапе находится решение тех или иных вопросов. Помимо этого главы муниципалитетов берут озвученные здесь вопросы на контроль. Процент решения вопросов здесь, на местах, в рамках кустовых выездных администраций, конечно, намного больше. Поэтому именно такой формат взаимодействия пользуется очень большой популярностью среди наших активистов», — отметила председатель координационного совета АПСМКД Московской области Олеся Тыщенко.

Эта кустовая выездная администрация стала финальной в рамках текущего этапа работы в данном формате.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил членам правительства региона и главам горокругов внимательно относиться к поручениям жителей и их обращениям по разным вопросам.

«Прошу серьезно отнестись к уязвимым и чувствительным местам, которые беспокоят жителей. Я очень надеюсь, что у каждого есть все необходимые ресурсы для того, чтобы в этот период, по-своему сложный, мы прошли с весьма заметными переменами», — сказал глава региона.