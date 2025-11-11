В Ступине продолжается капитальный ремонт стадиона «Металлург»

В городе Ступино продолжается масштабная реконструкция стадиона «Металлург». ремонт стартовал в сентябре, демонтажные работы в главном здании выполнены на 80%. Вывезено свыше 100 тонн строительного мусора. Подрядчик приступил к установке системы отопления — запуск планируется на этой неделе. После подачи тепла начнутся работы по выравниванию стен и пола, сообщает пресс-служба администрации горокруга.

Проведение капитального ремонта находится на постоянном контроле. Ранее объект посетил глава округа Сергей Мужальских, на этой неделе выполнение работ оценили депутаты окружного Совета депутатов от фракции «Единая Россия», депутат Мособлдумы Андрей Голубев и члены общественной палаты округа.

По словам руководителя строительства ООО «Альянсстрой» Анатолия Токарева, капремонт идет в соответствии с графиком, на объекте задействовано более 30 специалистов. В здании спорткомплекса полностью заменят инженерные коммуникации, кровлю, окна и двери, а также проведут перепланировку внутренних помещений.

По информации директора спортивной школы «Ока» Дмитрия Дубинина, в здании наряду с тренажерным, боксерским и универсальным появится еще один спортивный зал, будут созданы условия для развития секции тяжелой атлетики.

В ближайшее время начнется демонтаж на центральном ядре стадиона. В декабре планируется приступить к монтажу трибун — они будут залиты монолитным бетоном. После обновления стадион сможет принять около 1 500 зрителей.

«Работы по бетонированию будут вестись в зимнее время. Современные технологии позволяют это выполнять и в условиях отрицательных температур. Депутаты с профильными специалистами продолжат контролировать производство работ», — отметил председатель окружного Совета депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Александр Сухачев.

Значительные изменения ждут и спортивное поле: натуральное покрытие заменят на современное искусственное, что позволит проводить на стадионе не только футбольные матчи, но и тренировки по регби, а также мероприятия круглогодичного формата.

Стадион построен в 1956 году, при капитальном ремонте исторический облик здания сохранится и появятся современные элементы.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что Московская область старается удовлетворить спортивные запросы населения. В регионе не прекращается строительство спорткомплексов.

«Я услышал от школьников, что много бассейнов и ледовых катков не бывает», — сказал он.