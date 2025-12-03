В Ступине приступили к укладке асфальта у новой подстанции скорой помощи

В поселке Михнево городского округа Ступино стартовали работы по укладке асфальта на прилегающей территории новой подстанции скорой помощи, рассчитанной на 5 бригад в смену. Об этом сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Московской области.

Работы проводят в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» нацпроекта «Продолжительная и активная жизнь» за счет средств бюджета.

В строительных работах задействованы более 100 человек и 12 единиц техники. В настоящее время ведется укладка асфальта на прилегающей территории — планировка проездов и тротуаров, благоустройство территории. В здании устройство слаботочных систем, монтаж подвесного потолка, электромонтажные работы.

Двухэтажное здание общей площадью около двух тыс. кв. возводят по модульной технологии. В нем разместятся диспетчерская служба, комнаты отдыха для бригад и водителей, столовая, кабинеты для предрейсовых осмотров, а также административные и вспомогательные помещения.

Фасад здания оформлен рельефными панелями молочно-зеленого цвета с медицинским крестом, выполненным по технологии архитектурного бетона. На территории рядом с подстанцией строится контрольно-пропускной пункт и одноэтажное здание для обслуживания автомобилей.

Открытие медицинского учреждения намечена на начало 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал об открытии новых объектов здравоохранения, а также о социальной поддержке медработников.

«Все это требует привлечения специалистов. Мы вышли в 2022–2023 гг. на положительный баланс. Плюс 200–250 врачей нам удается привлекать сейчас, это беспрерывный процесс. Важно уделять этому внимание. И на федеральном уровне, и у нас в регионе существует целый комплекс мероприятий по поддержке, привлечению, удержанию врачей в Подмосковье», — заявил Воробьев.