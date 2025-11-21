В Ступине приступили к строительным работам в ходе капремонта «Лицея № 1»

Капитальный ремонт здания «Лицея № 1» на улице Чайковского продолжается в Ступине. Подрядчик завершает демонтажные работы и приступил к общестроительным, сообщает пресс-служба министерства строительного комплекса Подмосковья.

Работы на объекте идут в рамках госпрограммы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры Московской области» в соответствии с задачами нацпроекта «Молодежь и дети».

Отмечается, что в здании площадью 3 326 кв. м запланированы внутренние отделочные работы, устройство входных групп, замена всех инженерных коммуникаций и сантехники. Также в рамках ремонта обновят фасад и кровлю, для учеников закупят новую мебель и оборудование.

Открыть обновленное учебное здание планируют 1 сентября 2026 года.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев рассказал, что в Подмосковье особое внимание уделяется капитальному ремонту школ, чтобы они ничем не отличались от новых современных образовательных учреждений.

Губернатор сделал акцент на том, что когда директор, а также коллектив и родители вовлечены во все эти процессы, то из школы, которая построена несколько десятилетий назад, получается очень современное учебное заведение.