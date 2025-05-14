В Ступине планируют капитально отремонтировать стадион

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Строительство и капитальный ремонт объектов социальной инфраструктуры» и финансируются за счет средств бюджета Московской области.

«Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации стадиона „Металлург“ в городском округе Ступино», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ и оказание услуг, связанных с одновременным выполнением инженерных изысканий, подготовкой проектной документации, выполнением работ по капитальному ремонту с поставкой оборудования, необходимого для обеспечения эксплуатации такого объекта: Стадион „Металлург“, Московская область, г. о. Ступино, г. Ступино, ул. Чайковского, вл. 3/10».

Планируется в рамках проведения закупки отремонтировать здание стадиона общей площадью 3000 кв. м, теннисные корты общей площадью 5075 кв. м, спортивное ядро с футбольным полем, легкоатлетическим сектором и трибунами общей площадью 20273 кв. м, волейбольную площадку общей площадью 593,1 кв. м, многофункциональную хоккейную площадку общей площадью 1800 кв. м, мини-футбольное поле общей площадью 2282,1 кв. м.

Работы по данному объекту планируется завершить в 2026 году.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в регионе очень важно завершить строительство всех спортивных объектов.

«Нам очень важно все спортивные объекты, которые строятся, завершить. Вы знаете, что большая работа ведется по реконструкции центральных стадионов наших городов и большой запрос у жителей на дальнейшую модернизацию: бассейн, ледовые арены», — сказал Воробьев.