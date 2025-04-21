В Ступине откроется многопрофильный медицинский центр

В рамках работ по ликвидации аварийных, недостроенных и самовольных объектов на территории региона, в поселке городского типа Михнево городского округа Ступино, на улице Горького восстановлен аварийный нежилой объект № 3 — здание бывшей автошколы. Об этом сообщает пресс-служба Мособлархитектуры.

Здание бывшего образовательного учреждения, где позднее располагалась Михневская автошкола ДОСААФ России МО, было построено в начале прошлого века. Площадь двухэтажного кирпичного строения составляет порядка 550 квадратных метров. В результате снижения несущей способности конструкций и общего ухудшения технического состояния здание было выведено из эксплуатации. Последние годы сооружение пустовало и находилось в бесхозном состоянии — частично разрушились фасады, отсутствовало заполнение отдельных оконных проемов. В 2021 году объект был передан в аренду, после чего профильными ведомствами и администрацией городского округа, совместно с новыми арендаторами было принято решение о капитальном ремонте строения. В первом квартале текущего года был завершен полный комплекс строительно-ремонтных работ.

На сегодняшний день объект полностью восстановлен, прилегающая территория свободна от строительного мусора и благоустроена.

В настоящий момент в обновленном здании готовится к открытию многопрофильный медицинский центр.

Всего на территории городского округа Ступино было выявлено 402 объекта незавершенного строительства. На сегодняшний день ликвидировано и приведено в соответствие 338 проблемных объектов, что составляет 84% от общего количества. Работа в этом направлении будет продолжена.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил, что в регионе продолжается большая работа по модернизации медучреждений.

«Сегодня у нас в работе находится ряд поликлиник. Какие-то из них выходят из капитального ремонта уже в другом облике, с другим оборудованием, с потенциалом другим. Это, безусловно, привлекает, в том числе квалифицированные профессиональные кадры», — отметил Воробьев.