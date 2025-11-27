сегодня в 14:47

В Ступине обсудили строительство и развитие инфраструктуры поселка для медиков

Глава городского округа Ступино Сергей Мужальских провел рабочую встречу с профильным заместителем Сергеем Медведевым, представителями подрядной организации и управления технического надзора капитального ремонта Московской области. Об этом сообщает пресс-служба администрации округа.

Участники совещания обсудили реализацию проекта, результаты выполненных работ и актуальные вопросы строительства.

Ранее на выделенной под строительство площади было проведено межевание, благодаря чему появилось 184 участка.

По госпрограмме «Жилище» на территории объекта подрядная организация выполнила работы по инженерным изысканиям, подготовке документации, строительно-монтажные работы по строительству автомобильной дороги и сетей водоснабжения, водоотведения, газоснабжения, электроснабжения, уличного освещения и благоустройства территории.

Общая площадь проекта — 249 700 кв. м. Строительная готовность — 50%.

Установлены пожарные гидранты, частично проведено обустройство дорожного покрытия, проложены инженерные системы. Сети ЛЭП в полном объеме вынесены по границе участка. Ведется прокладка сетей водоотведения и очистка колодцев, проводятся гидравлические испытания.

Работы отстают от графика. Принято решение оказать помощь в проведении гидравлических испытаний, а также организовать регулярные проверки выполнения работ на объекте.

Строительство поселка для медиков проходит в рамках региональной программы «Земля врачам», инициированной губернатором Андреем Воробьевым. 91 участок уже передан ступинским медработникам.

Ступино входит в число пилотных округов, где для медиков создают поселки. Такие масштабные проекты всегда требуют временных затрат и не обходятся без трудностей. Вопрос находится на особом контроле у главы округа.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил, что в регионе с каждым годом растет запрос на качественное медицинское обслуживание. Жители хотят, чтобы рядом находились современные поликлиники, квалифицированные доктора и доступная скорая помощь.

«Для этого мы продолжаем большую программу по обновлению первичного звена, строим новые больницы, закупаем самое современное оборудование», — заявил Воробьев.