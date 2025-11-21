В Ступине объявлен конкурс на создание сезонного ледяного катка

Объявлен конкурс в электронной форме на выполнение работ по созданию сезонного ледяного катка в парке культуры и отдыха имени Островского в городском округе Ступино Московской области, сообщает пресс-служба комитета по конкурентной политике Подмосковья.

«Выполнение работ по данному объекту планируется завершить в 2026 году», — сообщила министр правительства Московской области по конкурентной политике Светлана Журавлева.

В Единой информационной системе в сфере закупок опубликовано извещение о проведении открытого конкурса в электронной форме на «Выполнение работ по созданию сезонного ледяного катка в «Парк культуры и отдыха им. Н. Островского» по адресу: Московская область, г. Ступино, ул. Чайковского, вл. 1». Планируется в рамках проведения закупки создать каток площадью 1 446,66 кв. м.

Работы осуществляются в рамках государственной программы «Формирование современной комфортной городской среды» и финансируются за счет средств бюджета Московской области и средств бюджета городского округа Ступино.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что в Московской области увеличивается посещаемость благоустроенных мест.

«Приятно отметить, что посещаемость всех тех мест благоустройства, которые мы осуществили, заметно растет. Это значит, что они востребованы, что там есть место и отдыху, и малому бизнесу, и комфортному пребыванию наших жителей и гостей», — сказал Воробьев.