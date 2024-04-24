сегодня в 12:06

В Ступине начали благоустраивать территорию вокруг новой школы в мкр Надежда

В микрорайоне «Надежда» округа Ступино рабочие приступили к благоустройству прилегающей к новой школе территории. Строители прокладывают дорожки, подготавливают места, где разместятся спортивные и детские площадки. Об этом сообщается на официальном сайте администрации округа.

На строительстве и благоустройстве трудятся 60 специалистов.

Помимо благоустройства пришкольной территории, продолжаются работы и внутри здания. В школе будет все необходимое для качественного обучения и внеклассной деятельности.

Закончить благоустройство пришкольной территории планируется до конца года.

Новая школа позволит улучшить образовательную инфраструктуру округа и создать комфортные условия для обучения и развития детей.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев отметил, что Московская область входит в число лидеров по благоустройству. Лидерами являются Москва и Санкт-Петербург.

«Мы — большая территория, 43 тыс. кв. км, занимаем 3 место, потому что 5-6 лет назад мы услышали серьезный запрос от жителей на благоустройство: скверы, общественное пространство, парк, лесопарк — все это меняет качество жизни, когда выглядит соответствующим образом», — сказал Воробьев.