В Ступине на земле за 1 рубль увеличат производство кирпича

Компания «Михневская керамика» построит новый производственно-складской комплекс, где займется выпуском ангобированного кирпича — кирпича, покрытого белой или цветной глиной. Для реализации проекта предприятию был предоставлен земельный участок на территории подмосковного городского округа Ступино в рамках программы «Земля за 1 рубль». Об этом сообщает пресс-служба Мининвеста Подмосковья.

«Инвестиции в строительство и запуск производства ангобированного кирпича составят 50 млн рублей. В рамках проекта компания „Михневская керамика“ построит производственно-складской комплекс площадью 3000 кв. м. На предприятии будет создано 30 рабочих мест для жителей округа. Запуск завода запланирован на 4 квартал 2026 года», — сказала зампредседателя правительства — министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

В городском округе Ступино компания работает уже более 20 лет и выпускает четыре вида кирпича. В рамках нового инвестпроекта предприятие запустит производство кирпича с ангобированной поверхностью, используемого в отделке стен внутри и снаружи зданий. Для создания ангобированного кирпича компания планирует использовать сырье, произведенное на действующем предприятии.

«Площадь предоставленного участка для реализации проекта составляет 2,9 гектара. Важно отметить, что организация имеет большой опыт работы в области производства кирпича, продукция компании применялась в строительстве оснований таких сооружений, как Совета Федерации, Государственной Думы и Храма Христа Спасителя», — добавила министр имущественных отношений Московской области Наталья Адигамова.

Подобрать локацию для размещения бизнеса, в том числе по программе «Земля за 1 рубль», можно на инвестиционной карте Московской области, созданной в рамках регионального инвестиционного стандарта.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявил, что регион внедряет помощь малому и среднему бизнесу через инвестпортал.

«С помощью инвестпортала появляются индустриальные парки, различные программы поддержки, например, по импортозамещению, по ряду направлений машиностроения. Ты можешь рассчитывать на дополнительную помощь по проектам, которая делает экономическую модель твоего бизнеса более доходной и быстро окупаемой», — сказал Воробьев.