В Ступине на торгах зафиксировали рекордную стоимость лота

С 29 июля по 2 августа 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведен 131 аукцион по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 10 соток для ведения личного подсобного хозяйства, расположенного в г. о. Ступино. Стартовая цена 35 970,2 руб. в год. В аукционе приняло участие 11 претендентов. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился в 95 раз и составил более 3,4 млн рублей.

Найти участок или помещение в Московской области можно на едином портале торгов.

Также в телеграмм-канале комитета по конкурентной политике Московской области ежедневно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев заявлял, что цифровизация позволяет людям с удобством получать услуги и обращаться к властям. Перевод услуг в «цифру» дает возможность обеспечить комфорт для жителей региона.

Губернатор отмечал, что власти региона продолжают работать над расширением списка услуг, которые предоставляются в электронном виде.