В Ступине на торгах зафиксировали рекордную стоимость лота за неделю

За неделю с 10 июня по 14 июня 2024 года комитетом по конкурентной политике Московской области совместно с региональным центром торгов проведено 66 аукционов по земельно-имущественным торгам, сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 51 сотка для производственной деятельности, расположенного в г. о. Ступино. Стартовая цена была 181 184,36 рублей в год. В аукционе принял участие 41 претендент. В ходе торгов итоговый размер аренды увеличился в 470 раз и составил более 85 млн рублей.

Ранее в телеграм-канале комитета по конкурентной политике, где регулярно публикуется подборка лотов в разных округах Подмосковья, сообщали о предстоящих аукционах в г. о. Ступино.

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Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.