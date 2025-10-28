В Ступине на торгах зафиксировали рекордную стоимость лота за неделю

На прошедших земельно-имущественных торгах в Подмосковье зафиксирована высокая конкурентная активность. В ходе аукциона по аренде земельного участка под ИЖС в Подольске борьба между шестью претендентами привела к увеличению стартовой цены в 12 раз — до 15,8 млн рублей, сообщает пресс-служба ведомства.

Одним из эффективно реализованных стал аукцион по аренде земельного участка площадью 9 соток для индивидуального жилищного строительства. Данный объект расположен в городском округе Подольск, в городе Подольск. Стартовая цена начиналась от 1 279 047,6 руб. В аукционе приняло участие 6 претендентов. В ходе торгов итоговая стоимость увеличилась в 12 раз и составила 15 821 819,57 руб.

Для Подольска — это уже второй рекордный лот по стоимости за октябрь 2025 года, что демонстрирует устойчивый интерес потенциальных участников торгов к округу и подтверждает его растущую инвестиционную привлекательность.

Найти участок или помещение в Московской области можно на региональном едином портале торгов ЕАСУЗ. Сейчас на портале размещено более 2600 предложений земельных участков в Подмосковье, подходящих для строительства загородного дома. Здесь пользователям предоставляется возможность выбрать участки по расположению, площади, цене, формату приобретения: аренда или продажа, а также построить маршрут от понравившегося участка до ближайшей аптеки, магазина, салона красоты или кинотеатра.

Также в телеграм-канале комитета по конкурентной политике Московской области @konkurenTEAM регулярно публикуется подборка актуальных лотов, информация о том, какие торги проводятся в Подмосковье, где найти имущество или земельные участки, выставленные на торги и как подать заявку для участия в аукционах.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил продолжить работу по переводу региональных и федеральных услуг в цифровой формат.

Глава региона отметил, что смысл цифровизации заключается в том, чтобы человек получал услуги, не выходя из своего офиса или квартиры.